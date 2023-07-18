***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.07.2023 14:51
***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ERCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172978
BIST
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18:006.370
En Düşük
|Değişim
|: -3,48%
|| -229,98
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,5885
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,6723
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.714,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 59,95
|Açılış
|: 1.714,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|57,75
|67.361.543
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|682.741.490
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.183.686
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|61.922.051
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|1.145.313.025
|% 9,99
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|81.491.687
|% -9,94
|
|ICUGS
|7,12
|16.281.900
|% -9,76
|
|MTRYO
|5,74
|5.387.637
|% -9,75
|
|TGSAS
|23,64
|29.163.602
|% -9,56
|
|ASTOR
|78,40
|3.339.516.253
|% -4,33
|
|GESAN
|77,85
|3.012.949.268
|% 0,84
|
|EUPWR
|140,00
|2.511.203.350
|% -5,41
|
|ALFAS
|608,00
|2.117.569.151
|% 4,45
|
|ODAS
|8,08
|1.792.474.200
|% -0,12
|
|ODAS
|8,08
|1.792.474.200
|% -0,12
|
|AVOD
|4,04
|398.997.322
|% 9,78
|
|FORMT
|2,75
|262.466.302
|% 1,48
|
|AKFYE
|13,69
|1.055.771.653
|% 1,18
|
|ADESE
|1,61
|125.354.761
|% -4,17
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9048
|26,9105
|% 2,19
|
|Euro
|30,2401
|30,2572
|% 2,27
|
|Sterlin
|35,0699
|35,2458
|% 2,19
|
|Frank
|31,2257
|31,4138
|% 2,43
|
|Riyal
|7,1477
|7,1835
|% 2,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,77
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|60,46
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.202
|11.469
|518,00
|
|Yarım
|5.601
|5.761
|260,00
|
|Çeyrek
|2.809
|2.880
|130,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,67
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,97
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, VKFYO, VANGD, AVGYO, MTRYO, IZFAS
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17:59
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