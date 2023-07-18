***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [ERCB]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarErciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172978BIST