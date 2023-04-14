***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.04.2023 16:34
***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ERCB
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ihraççı kuruluş olarak şirketimiz Değer Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikası Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak ve bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138495
BIST
16:475.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,50
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4719,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4721,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0222
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:471.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.026.937
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.020.314
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.005.989
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.170.893
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,92
|65.639.866
|% -7,87
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,80
|2.728.007.708
|% 0,09
|
|THYAO
|135,30
|2.704.862.896
|% -1,31
|
|GESAN
|89,10
|2.294.135.667
|% 5,57
|
|EREGL
|36,00
|1.490.220.029
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,28
|1.434.770.985
|% 3,10
|
|KOZAL
|22,80
|2.728.007.708
|% 0,09
|
|EKGYO
|6,93
|816.276.365
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.870.654
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,14
|1.115.461.468
|% 0,17
|
|YKBNK
|10,32
|891.751.891
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3584
|19,3744
|% 0,29
|
|Euro
|21,3625
|21,4008
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0873
|24,2081
|% -0,20
|
|Frank
|21,6443
|21,7747
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1473
|5,1732
|% 0,19
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-8,46
|
|Cumhuriyet
|8.780
|8.912
|90,00
|
|Tam
|8.823
|8.916
|125,00
|
|Yarım
|4.309
|4.363
|61,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.181
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,08
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|0,21
|