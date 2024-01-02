***DGRVK* *ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.01.2024 15:21
***DGRVK******ERCB*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ERCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/788 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 730 gün vadeli, 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231342
BIST
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16:107.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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En Yüksek
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16:1029,7277
En Yüksek
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|: 0,73%
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|Açılış
|: 29,7400
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7339
En Düşük
29,4693
16:1032,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 32,5500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.975,40
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:08
|KONTR
|238,70
|1.009.450.992
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.503.383.852
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.128.540.086
|% 3,24
|
|EREGL
|42,08
|2.707.571.737
|% 2,63
|
|ASTOR
|101,90
|2.679.033.647
|% 8,06
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.033.780.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|980.704.202
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,38
|409.755.716
|% 3,55
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7271
|% 0,72
|
|Euro
|32,5934
|32,6021
|% -0,29
|
|Sterlin
|37,4700
|37,6579
|% 0,10
|
|Frank
|34,8525
|35,0625
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9020
|7,9417
|% 0,69
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|987,23
|988,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,71
|1.093,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,48
|78,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,17
|2.067,53
|% 0,66
|