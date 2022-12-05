***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 12:07
***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MNGKA
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.12.2022
Ek Açıklamalar
25.11.2022 tarihli yönetim kurulu kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MNG Kargo Yurt İçi ve Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 400.000.000 TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084262
BIST
15:124.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 23,63
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
15:1218,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
15:1219,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0825
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
15:121.075,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.075,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler15:10
|GLCVY
|31,68
|98.068.650
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.538.566
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|297.764.716
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|491.092.181
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|711.479.102
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|364.612.784
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|101.744.944
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|72.795.042
|% -9,97
|
|YESIL
|4,44
|9.480.039
|% -9,94
|
|KRDMD
|16,23
|7.354.841.233
|% 9,96
|
|THYAO
|132,10
|7.288.603.189
|% 2,96
|
|EREGL
|43,18
|7.122.478.993
|% 4,25
|
|EKGYO
|7,30
|3.279.063.198
|% 2,24
|
|ASELS
|48,70
|3.081.240.028
|% 3,53
|
|KRDMD
|16,23
|7.354.841.233
|% 9,96
|
|EKGYO
|7,30
|3.279.063.198
|% 2,24
|
|ADESE
|1,85
|393.876.283
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,34
|1.914.098.568
|% -0,96
|
|EREGL
|43,18
|7.122.478.993
|% 4,25
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6346
|18,6404
|% 0,03
|
|Euro
|19,6912
|19,6989
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,8262
|22,9407
|% 0,03
|
|Frank
|19,8627
|19,9823
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,01
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.076
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|7.179
|7.288
|-4,00
|
|Tam
|7.207
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.495
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,84
|87,84
|2,27
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TTKOM, EREGL
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 5 artarak (% 0.57 ) 4, 361
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, KRDMD, EUREN, OZSUB, GEREL, RHEAG, KRDMA, ALKA, DIRIT, ATLAS
-
15:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKME, MIATK, SASA, VAKKO, YESIL
-
15:25
ALFAS, FRIGO, EUREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında