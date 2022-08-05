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***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.08.2022 18:19
***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                    Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen TRDDGER12318 ISIN kodlu 168 gün vadeli 50.000.000 TL tutarlı ve TRDDGER72312 ISIN kodlu 336 gün vadeli 25.000.000 TL tutarlı  kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır.
TRDDGER12318 ISIN kodlu ihracın kupon ödeme ve getiri detayları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir  
1. Kupon Ödeme Tarihi:  27.10.2022 Perşembe (83 Gün)
2. Kupon ve Anapara Ödeme Tarihi: 20.01.2023 Cuma (85 Gün)
1. Kupon: %33,00    (Dönemsel Getiri %7,5041)
2. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 600 Baz Puan
TRDDGER72312 ISIN kodlu ihracın kupon ödeme ve getiri detayları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir  
1. Kupon Ödeme Tarihi:  27.10.2022 Perşembe (83 Gün)
2. Kupon Ödeme Tarihi:  20.01.2023 Cuma (85 Gün) 
3. Kupon Ödeme Tarihi:  14.04.2023 Cuma (84 Gün)
4. Kupon ve Anapara Ödeme Tarihi: 07.07.2023 Cuma (84 Gün)
1. Kupon: %35,00 (Dönemsel Getiri %7,9589)
2. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 800 Baz Puan
3. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 800 Baz Puan
4. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 800 Baz Puan
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052519


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Yarım 3.344 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.677 1.696 -12,00  
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