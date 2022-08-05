***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MNGKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen TRDDGER12318 ISIN kodlu 168 gün vadeli 50.000.000 TL tutarlı ve TRDDGER72312 ISIN kodlu 336 gün vadeli 25.000.000 TL tutarlı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır.TRDDGER12318 ISIN kodlu ihracın kupon ödeme ve getiri detayları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir1. Kupon Ödeme Tarihi: 27.10.2022 Perşembe (83 Gün)2. Kupon ve Anapara Ödeme Tarihi: 20.01.2023 Cuma (85 Gün)1. Kupon: %33,00 (Dönemsel Getiri %7,5041)2. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 600 Baz PuanTRDDGER72312 ISIN kodlu ihracın kupon ödeme ve getiri detayları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir1. Kupon Ödeme Tarihi: 27.10.2022 Perşembe (83 Gün)2. Kupon Ödeme Tarihi: 20.01.2023 Cuma (85 Gün)3. Kupon Ödeme Tarihi: 14.04.2023 Cuma (84 Gün)4. Kupon ve Anapara Ödeme Tarihi: 07.07.2023 Cuma (84 Gün)1. Kupon: %35,00 (Dönemsel Getiri %7,9589)2. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 800 Baz Puan3. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 800 Baz Puan4. Kupon: 2 Yıllık Gösterge DİBS + 800 Baz PuanKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052519BIST