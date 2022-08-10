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***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.08.2022 17:37
***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri

utar 25.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,9589 35 40,04
2 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
3 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
4 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 27.04.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 27.04.2022 Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 336 gün vadeli, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 25,000,000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054266


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Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.922 7.004 7,00  
Yarım 3.373 3.424 3,00  
Çeyrek 1.692 1.712 2,00  
Gümüş.Ons 20,74 20,76 0,23  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,10  
B. Petrol 95,81 95,81 -0,50  
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