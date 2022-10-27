***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MNGKABildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni kupon ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 75.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Kaynak Kuruluş MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.Garantör YokKurucu -Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.07.2023Vade (Gün Sayısı) 336Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDDGER72312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 03.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,9589 35 40,04 1.989.725 Evet2 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 5,1738 22,22 24,193 07.07.2023 06.07.2023 07.07.20234 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 27.04.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- 27.04.2022 EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 25.000.000 -TL nominal tutarlı, 336 gün vadeli, TRDDGER72312 ISIN kodlu kira sertifikalarının 1. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074679BIST