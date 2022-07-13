***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.07.2022 14:33
***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/883 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 780 gün vadeli, 25.000.000 TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045026
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1421
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2810
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05978,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 18,52
|Açılış
|: 978,24
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
978,52
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRSTL
|8,36
|59.544.228
|% 10,00
|
|DOAS
|83,05
|94.886.688
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.125.286
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|423.557
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.001.650
|% 10,00
|
|SILVR
|24,48
|4.270.414
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.381.459
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,14
|248.863.422
|% -9,57
|
|GLYHO
|3,34
|264.039.065
|% -9,24
|
|LIDFA
|9,97
|30.341.226
|% -8,45
|
|THYAO
|49,14
|3.439.338.576
|% -0,81
|
|SISE
|20,80
|1.212.138.852
|% -3,35
|
|EREGL
|25,92
|901.432.753
|% -2,26
|
|TUPRS
|232,10
|752.565.869
|% -4,52
|
|ODAS
|3,05
|673.882.328
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|673.882.328
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,82
|543.142.637
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,17
|647.759.757
|% -2,11
|
|GLYHO
|3,34
|264.039.065
|% -9,24
|
|ISCTR
|4,43
|350.299.425
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4395
|17,4563
|% 0,82
|
|Euro
|17,6369
|17,6697
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,7604
|20,8645
|% 1,30
|
|Frank
|17,7699
|17,8769
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6328
|4,6560
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,89
|
|Altın Gr.
|975
|975
|15,41
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.613
|6.752
|153,00
|
|Yarım
|3.222
|3.286
|58,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.645
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
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17:56
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