***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.07.2022 17:24
***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/883 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 780 gün vadeli, 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047582
BIST
17:422.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 28,82
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:4217,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1192
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:4218,2357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1125
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:42984,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 984,71
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:42
|INTEM
|73,15
|37.155.118
|% 10,00
|
|KLRHO
|17,90
|69.803.509
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|193.517.657
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.979.755
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|14.194.182
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|86.915.923
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,62
|481.840.879
|% -6,42
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,60
|3.512.943.328
|% -0,90
|
|SISE
|21,16
|1.639.732.443
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,94
|966.507.176
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.881.118
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|ODAS
|3,76
|608.590.447
|% 3,58
|
|TSKB
|2,42
|355.109.825
|% 3,42
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8301
|17,8464
|% 0,67
|
|Euro
|18,2245
|18,2357
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,3925
|21,4998
|% 0,80
|
|Frank
|18,3965
|18,5074
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7309
|4,7546
|% 0,57
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-12,12
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.644
|6.693
|-69,00
|
|Yarım
|3.238
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|0,62
|
Seans Raporu
17:42
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17:57EDATA
Yüzde 6.92 oranında artışla 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 496, 740 adet işlem
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17:55SKBNK
Yüzde 9.56 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 861, 533 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 2, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 899.00 milyon TL de
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17:52MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 441, 151 adet işlem
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17:51MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 438, 043 adet işlem