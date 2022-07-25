Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

25.07.2022 17:25
***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [MNGKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/883 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 780 gün vadeli, 25.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047583


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.548
Değişim :  1,27% |  31,93
Açılış :  2.521  
Önceki Kapanış :  2.517  
En Yüksek
2.553 En Düşük
2.521
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 73,15 37.415.313 % 10,00  
BRKO 1,87 3.182.339 % 10,00  
ASUZU 211,50 337.872.442 % 9,98  
TMSN 38,16 312.947.958 % 9,97  
MIPAZ 7,28 41.068.730 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8192 17,8279 % 0,57  
Euro 18,1966 18,2193 % 0,53  
Sterlin 21,4191 21,5265 % 0,93  
Frank 18,4098 18,5207 % 0,26  
Riyal 4,7304 4,7541 % 0,56  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 984 984 -1,25  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -5,00  
Tam 6.621 6.694 -68,00  
Yarım 3.226 3.272 -36,00  
Çeyrek 1.618 1.636 -18,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru