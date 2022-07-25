***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.07.2022 17:25
***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/883 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 780 gün vadeli, 25.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047583
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1007
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05984,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,66
|Açılış
|: 984,33
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|37.415.313
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.182.339
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|337.872.442
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|312.947.958
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.068.730
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.082.099
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|3.972.292
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.308.550
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,80
|498.177.301
|% -5,71
|
|TIRE
|24,60
|73.720.226
|% -5,38
|
|THYAO
|49,64
|3.786.126.760
|% -0,82
|
|SISE
|21,26
|1.757.571.860
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,16
|1.669.374.924
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.009.409.785
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,82
|963.378.624
|% 3,21
|
|EKGYO
|3,16
|1.669.374.924
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.095.942
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,82
|963.378.624
|% 3,21
|
|ODAS
|3,79
|659.884.502
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|361.725.615
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8192
|17,8279
|% 0,57
|
|Euro
|18,1966
|18,2193
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,4191
|21,5265
|% 0,93
|
|Frank
|18,4098
|18,5207
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7304
|4,7541
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.621
|6.694
|-68,00
|
|Yarım
|3.226
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|-18,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem