***DGRVK* *MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.03.2023 11:37
***DGRVK******MNGKA*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [MNGKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/105 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı olarak maksimum 180 gün vadeli, 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128394
BIST
12:394.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -65,56
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:3919,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:3920,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0749
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:391.199,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.199,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|AEFES
|62,75
|103.347.825
|% -0,63
|
|ATAGY
|4,65
|579.225
|% -0,64
|
|AKGRT
|2,75
|21.459.838
|% -0,72
|
|ANSGR
|17,33
|540.395
|% -0,97
|
|CANTE
|47,34
|231.351.239
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.542.482
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.171.468
|% -9,95
|
|ONCSM
|134,40
|32.552.387
|% -8,45
|
|TGSAS
|18,32
|12.746.681
|% -7,85
|
|AKFYE
|22,68
|3.987.254.629
|% 8,21
|
|YYLGD
|32,80
|2.598.254.796
|% 4,79
|
|ASTOR
|57,70
|2.219.563.150
|% -4,94
|
|EREGL
|36,90
|1.076.049.236
|% -1,28
|
|ISCTR
|13,60
|1.035.579.665
|% -0,15
|
|AKFYE
|22,68
|3.987.254.629
|% 8,21
|
|EKGYO
|6,62
|561.721.864
|% -3,78
|
|YYLGD
|32,80
|2.598.254.796
|% 4,79
|
|ISCTR
|13,60
|1.035.579.665
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,99
|601.369.096
|% -1,58
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1063
|19,1114
|% 0,13
|
|Euro
|20,6853
|20,6945
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,4019
|23,5192
|% 0,07
|
|Frank
|20,7316
|20,8564
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0721
|5,0976
|% 0,09
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.125
|8.213
|-28,00
|
|Yarım
|3.983
|4.019
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.010
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,30
|