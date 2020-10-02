***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıDİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi02/10/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi02/10/2020Sıra Açma Saati12:15AçıklamalarDIRIT.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:15'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877955BIST