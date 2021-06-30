***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'ında işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'in faaliyet ve finansal durumu ile 09.06.2021 tarihli özel durum açıklaması dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-(c) ve 23/1-(d) maddeleri kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945252BIST