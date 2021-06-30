***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
30.06.2021 18:56
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
İlgili Şirketler [DIRIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirketin Uyarılması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'ında işlem gören Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'in faaliyet ve finansal durumu ile 09.06.2021 tarihli özel durum açıklaması dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-(c) ve 23/1-(d) maddeleri kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945252
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0692
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05494,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,35
|Açılış
|: 494,21
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7042
|8,7112
|% -0,26
|
|Euro
|10,3188
|10,3284
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,9892
|12,0493
|% -0,52
|
|Frank
|9,3774
|9,4339
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3154
|2,3270
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|4,39
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,20
|