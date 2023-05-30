***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve Borsamızın 30/06/2021 tarihli kararı ile faaliyet ve finansal durumu nedeniyle uyarılan Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin- Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksiklikleri nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının (a),- Borsa tarafından istenen bilgi/belgelerin eksik verilmesi nedeniyle aynı fıkranın (b),- Üretim faaliyetlerine başlayamamış olması nedeniyle aynı fıkranın (c),- Bankalara olan finansal borçlarını ödeyememesi sonucu üretim tesislerinin ve iştirak paylarının icra kanalıyla satılması, aleyhine çok sayıda dava ve takip olması nedenleriyle aynı fıkranın (d)bendleri kapsamında tekrar uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154734BIST