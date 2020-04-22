***DIRIT* *CASA* *GLRYH* *AVTUR* *IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.04.2020 09:20
***DIRIT******CASA******GLRYH******AVTUR******IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVTUR, CASA, DIRIT, GLRYH, IHEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839728
BIST
12:1098.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.212,70
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.929
En Düşük
97.897
12:106,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:107,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:10381,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,79
|Açılış
|: 381,02
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|38.856.728
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.945.590
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|21.044.610
|% 9,96
|
|BIZIM
|14,79
|42.396.157
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,55
|5.995.613
|% -4,14
|
|SNGYO
|0,96
|15.919.831
|% -4,00
|
|DITAS
|15,71
|1.852.853
|% -3,74
|
|GARAN
|8,28
|257.503.714
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,85
|207.859.687
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,71
|200.695.630
|% 6,69
|
|ECILC
|4,73
|192.125.724
|% 1,72
|
|ASELS
|27,14
|141.376.164
|% 0,67
|
|DOHOL
|1,85
|207.859.687
|% 7,56
|
|KARSN
|1,57
|127.221.255
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,71
|200.695.630
|% 6,69
|
|ODAS
|1,65
|86.854.445
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,01
|82.606.784
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5897
|8,6327
|% 0,48
|
|Frank
|7,1776
|7,2209
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8471
|1,8563
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,62
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.502
|18,50
|
|Tam
|2.508
|2.567
|18,90
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|9,20
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,50
|17,50
|-1,83
|
Seans Raporu
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