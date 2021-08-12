***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.08.2021 12:37
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021--31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün yaptığı toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957568
BIST
14:001.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
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|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
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486,79
En Düşük
482,49
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DOBUR
|19,61
|3.666.046
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,55
|80.109.990
|% 8,08
|
|IDGYO
|3,27
|30.182.992
|% -9,92
|
|GENIL
|13,98
|411.994.160
|% -8,33
|
|SKTAS
|2,08
|6.682.459
|% -7,96
|
|EDATA
|14,56
|15.418.968
|% -7,56
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|TUPRS
|98,15
|694.514.472
|% 1,71
|
|KRDMD
|8,00
|566.872.390
|% 1,52
|
|GARAN
|9,12
|542.938.131
|% 1,90
|
|EREGL
|19,51
|444.821.191
|% 2,31
|
|GENIL
|13,98
|411.994.160
|% -8,33
|
|YKBNK
|2,47
|262.190.847
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,00
|566.872.390
|% 1,52
|
|GLYHO
|2,21
|150.985.820
|% -3,07
|
|GARAN
|9,12
|542.938.131
|% 1,90
|
|PETKM
|5,91
|352.186.727
|% 2,43
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5422
|8,5432
|% -0,95
|
|Euro
|10,0393
|10,0453
|% -0,92
|
|Sterlin
|11,8698
|11,9293
|% -0,44
|
|Frank
|9,2814
|9,3373
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% -0,35
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-1,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,62
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,69
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,10
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