***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize ait taşınmaz değerlemesiRapor Tarihi17.03.2020AçıklamalarŞirketimizin aktifine kayıtlı Isparta ili, Gönen İlçesi, Fandas (Koçtepe) köyü, 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası, idari bina ve arsa vasıflı taşınmazın değerlemesi 17.03.2020 tarihinde Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup, taşınmazın Pazar değeri KDV hariç 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831187BIST