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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

20.03.2020 20:18
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize ait taşınmaz değerlemesi
Rapor Tarihi
17.03.2020
Açıklamalar

Şirketimizin aktifine kayıtlı Isparta ili, Gönen İlçesi, Fandas (Koçtepe) köyü, 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası, idari bina ve arsa vasıflı taşınmazın değerlemesi 17.03.2020 tarihinde Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup, taşınmazın Pazar değeri KDV hariç 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831187


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Altın Gr. 312 312 2,09  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,42 12,47 0,33  
Gümüş Gr. 2,61 2,62 0,07  
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