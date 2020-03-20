***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
20.03.2020 22:34
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize ait taşınmaz değerlemesi
Rapor Tarihi
17.03.2020
Açıklamalar
20.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya, değerleme raporunun eklenemsi sonucu yapılan güncellemedir.
Şirketimizin aktifine kayıtlı Isparta ili, Gönen İlçesi, Fandas (Koçtepe) köyü, 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası, idari bina ve arsa vasıflı taşınmazın değerlemesi 17.03.2020 tarihinde Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup, taşınmazın Pazar değeri KDV hariç 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bahse konu taşınmazın, mali tablolarımızdaki değeri 10.608.311,70 TL dir. Dolayısıyla 3.391.688,30 TL tutarında bir özkaynak değer artışı meydana gelmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831199
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5661
En Düşük
6,4561
18:057,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05315,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,16
|Açılış
|: 315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6127
|7,6509
|% 1,58
|
|Frank
|6,6262
|6,6661
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7397
|1,7484
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|25,87
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|27,31
|27,31
|-1,16
|
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