***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
30.11.2022 23:19
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Açıklamalar
Faaliyet Raporu ek'te PDF olarak kamuoyuna sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083299
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6378
En Düşük
18,6277
17:5919,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,4039
En Düşük
19,3823
17:591.060,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.060,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.060,61
En Düşük
1.059,82
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6267
|18,6288
|% -0,02
|
|Euro
|19,3761
|19,4039
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,3838
|22,4961
|% -0,03
|
|Frank
|19,6046
|19,7227
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.075
|7.154
|-1,00
|
|Yarım
|3.431
|3.497
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.748
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|2,58
|