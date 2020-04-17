***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/04/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDyk Otomasyon Teksil Tarım İnşaat San Ve Tic. Ltd. Şti.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOtomasyon, Tekstil, Tarım, İnşaat, YazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24/04/2020Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları5.120.000 TL Peşin, Kalanı 1 Ay İçerisinde ÖdenecekEdinilen Payların Nominal Tutarı180.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı32.50 TLToplam Tutar5.850.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)90Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)90Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)90Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)45,11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)378,97Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLU ETKİ YARATACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİRPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHAKAN ÇİLİNGİRKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiİLİŞKİLİ TARAF DEĞİLDİRVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/04/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDEĞERLEME RAPORU İLE PAZARLIK USULÜDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13/04/2020 tarih ve 2020.01D sayılıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAlnus Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar7.291.303 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Dyk Otomasyon Teksil Tarım İnşaat San Ve Tic. Ltd. Şti. ile %90'ı 5.850.000 TL'ye satın alınmıştır. Şirket sermayesine bağlı ortaklık olarak alınması yönünde 17/04/2020 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alıma ilişkin5.120.000 TL peşin ödenmiştir ve kalanı 1 ay içerisinde ödenecektir.Satın alınan şirkete ilişkin Alnus Menkul Değerler A.Ş. tarafından değerleme raporu düzenlenmiştir.Kamuoyunun ve paydalşarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839163BIST