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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

17.04.2020 19:58
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/04/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Dyk Otomasyon Teksil Tarım İnşaat San Ve Tic. Ltd. Şti.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otomasyon, Tekstil, Tarım, İnşaat, Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24/04/2020
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
5.120.000 TL Peşin, Kalanı 1 Ay İçerisinde Ödenecek
Edinilen Payların Nominal Tutarı
180.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
32.50 TL
Toplam Tutar
5.850.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
90
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
90
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
90
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
45,11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
378,97
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU ETKİ YARATACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
HAKAN ÇİLİNGİR
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İLİŞKİLİ TARAF DEĞİLDİR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/04/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DEĞERLEME RAPORU İLE PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13/04/2020 tarih ve 2020.01D sayılı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alnus Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
7.291.303 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Dyk Otomasyon Teksil Tarım İnşaat San Ve Tic. Ltd. Şti. ile %90'ı 5.850.000 TL'ye satın alınmıştır. Şirket sermayesine bağlı ortaklık olarak alınması yönünde 17/04/2020 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alıma ilişkin 
5.120.000 TL peşin ödenmiştir ve kalanı 1 ay içerisinde ödenecektir.
Satın alınan şirkete ilişkin Alnus Menkul Değerler A.Ş. tarafından değerleme raporu düzenlenmiştir.
Kamuoyunun ve paydalşarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839163


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SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
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Riyal 1,8402 1,8494 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.684 -34,27  
Altın Gr. 375 375 -8,57  
Cumhuriyet 2.409 2.468 -55,60  
Tam 2.480 2.543 -53,40  
Yarım 1.205 1.236 -27,80  
Çeyrek 604 618 -13,90  
Gümüş.Ons 15,14 15,18 -0,37  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,09  
B. Petrol 28,31 28,31 0,49  
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