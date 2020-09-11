***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.09.2020 08:55
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/09/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DİRİİPLİK DİRİLİŞ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İplik üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.200.000,00
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.09.2020
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
peşin
Edinilen Payların Nominal Tutarı
924.000
Beher Payın Alış Fiyatı
2,75
Toplam Tutar
2.541.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%23,86
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%42
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%42
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,61
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
iştirak olarak temetttü etkisi vardır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Savaş Kollik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
bağlı ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/09/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
pazarlık usülü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.03.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alnus Menkul Değerler A.ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.779.626,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulumuzun 10.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında, şirketimiz tarafından 24.06.2020 tarihinden savaş kollik'e satılarak elden çıkarılan diri ipilik hissleri Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09l2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden geri alınmıştır. Eski yönetim tarafından 2019 yılında satılan şirketimize ait olan %10 luk Diri İplik AŞ hissesinin iadesi için Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesine yapılan müracaat neticesinde, düzenlenmiş olan rapor ile şirketimize iade edilmesi ve diri ipliğin şirketimizde tam konsolidasyona tabi olmasının sağlanması düşünülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874548
BIST