***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/09/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDİRİİPLİK DİRİLİŞ İPLİK SAN. VE TİC. A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİplik üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.200.000,00Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.09.2020Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıpeşinEdinilen Payların Nominal Tutarı924.000Beher Payın Alış Fiyatı2,75Toplam Tutar2.541.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%23,86Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%42Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%42Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,61İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)yokturOrtaklığın Faaliyetlerine Etkisiiştirak olarak temetttü etkisi vardırPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSavaş KollikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğibağlı ortakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/09/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemipazarlık usülüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedenidüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04.03.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAlnus Menkul Değerler A.şDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar4.779.626,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuzun 10.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında, şirketimiz tarafından 24.06.2020 tarihinden savaş kollik'e satılarak elden çıkarılan diri ipilik hissleri Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09l2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden geri alınmıştır. Eski yönetim tarafından 2019 yılında satılan şirketimize ait olan %10 luk Diri İplik AŞ hissesinin iadesi için Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesine yapılan müracaat neticesinde, düzenlenmiş olan rapor ile şirketimize iade edilmesi ve diri ipliğin şirketimizde tam konsolidasyona tabi olmasının sağlanması düşünülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874548BIST