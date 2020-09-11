Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

11.09.2020 08:55
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/09/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DİRİİPLİK DİRİLİŞ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İplik üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.200.000,00
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.09.2020
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
peşin
Edinilen Payların Nominal Tutarı
924.000
Beher Payın Alış Fiyatı
2,75
Toplam Tutar
2.541.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%23,86
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%42
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%42
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,61
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
iştirak olarak temetttü etkisi vardır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Savaş Kollik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
bağlı ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/09/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
pazarlık usülü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.03.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alnus Menkul Değerler A.ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.779.626,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulumuzun 10.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında, şirketimiz tarafından 24.06.2020 tarihinden savaş kollik'e satılarak elden çıkarılan diri ipilik hissleri Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09l2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden geri alınmıştır.  Eski yönetim tarafından 2019 yılında satılan şirketimize ait olan %10 luk Diri İplik AŞ hissesinin iadesi için Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesine yapılan müracaat  neticesinde, düzenlenmiş olan rapor ile şirketimize iade edilmesi ve diri ipliğin şirketimizde tam konsolidasyona tabi olmasının sağlanması düşünülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874548


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.099
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.106 En Düşük
1.094
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 9,42 106.915.849 % 0,00  
VAKBN 4,11 716.376.575 % 0,00  
MPARK 17,72 110.779.313 % 0,00  
AKGRT 7,35 5.425.880 % 0,00  
AVOD 3,63 84.576.945 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4581 7,4645 % 0,21  
Euro 8,8275 8,8405 % 0,40  
Sterlin 9,5308 9,5786 % 0,19  
Frank 8,1652 8,2144 % 0,22  
Riyal 1,9825 1,9924 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 -5,75  
Altın Gr. 465 465 -1,19  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 -0,17  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,04  
B. Petrol 39,99 39,99 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru