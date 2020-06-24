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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

24.06.2020 13:17
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/06/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
DİRİİPLİK DİRİLİŞ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İplik üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.200.000,00
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.06.2020
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
944.000
Beher Pay Fiyatı
2,75
Toplam Tutar
2.596.000,00
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%42
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,61
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
iştirak olarak temettü etkisi vardır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.652.000,00 TL kar edilmiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Cari hesap borcumuz söz konusu satış bedeli kadar azaltılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.06.2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Savaş KOLLİK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yönetim kurulu üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/06/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usuülü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.03.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alnus Menkul Değerler A.ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.779.626,00
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
uygun
Açıklamalar

          Şirketimiz yönetim kurulunun   17.01.2020 tarihli kararı ile şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet  Bedir'e şirket varlık alımı ve satımı ile ilgili olarak yetki verilmişti.  Yapılan çalışmalar neticesinde Şirketimizin % 42 oranında payına  sahip bulunduğu 2.200.000 TL ödenmiş sermayeli Diriiplik Diriliş İplik  San.ve Tic.A.Ş sermayesi içerisindeki sahip olduğumuz 944.000 TL nominal  tutarlı 944.000 adet payımızın Savaş KOLLİK'e, 1 (bir) TL nominal değerli  pay fiyatının 2,75 TL olarak belirlenerek, toplam 2.596.000,00 TL'ye  satılmasına karar verilmiştir. 
Diriiplik Diriliş İplik San.ve   Tic.A.Ş hakkında 04.03.2019 Tarihinde Alnus Yatırım Menkul Değerlerler  A.Ş tarafından yapılmış olan değerleme çalışması esas alınmış olup, bu  tutarda olumlu düzeltme yapılması söz konusu olabilecektir.  30.6.2020 mali verileri ile yeni bir değerleme yapılacak..  Diriiplik bilançosundaki şirket ve özkaynaklar toplamının değerlenme raporu  ile  devire esas alınan değerleme raporundaki  özkaynaklar toplamı farkına göre pozitif farklı olması halinde şirket  değerinde fark kadar düzeltme yapılacak ve satışa konu paylara düşen  miktar şirketimize ödenecektir. Aksi halde ise şirketimiz aleyhine bir  yükümlülük doğmayacaktır. Konuya ilişkin nihai işlemler ayrıca  duyurulacaktır.
 
Söz   konusu satış işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere   İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'ne göre kriterleri   sağlamadığından önemli işlem olarak   değerlendirilmemektedir.
 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852627


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 433.052.215 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.388.172 % 9,98  
KSTUR 48,90 59.703 % 9,74  
ULAS 4,98 16.216.465 % 9,69  
SAMAT 2,53 33.003.369 % 8,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5576 8,6005 % 0,13  
Frank 7,2314 7,2750 % 0,21  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 9,12  
Altın Gr. 392 392 2,89  
Cumhuriyet 2.543 2.558 19,60  
Tam 2.610 2.623 20,10  
Yarım 1.272 1.283 9,90  
Çeyrek 638 642 4,90  
Gümüş.Ons 17,95 18,01 0,04  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,02  
B. Petrol 42,25 42,25 -0,38  
Seans Raporu
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