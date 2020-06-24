***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıDİRİİPLİK DİRİLİŞ İPLİK SAN. VE TİC. A.ŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİplik üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.200.000,00İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.06.2020Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı924.000Beher Pay Fiyatı2,75Toplam Tutar2.541.000,00Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%42Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,61İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)yokturOrtaklığın Faaliyetlerine Etkisiiştirak olarak temettü etkisi vardırSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı1.617.000,00 TL satıştan kar edilmiştir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiCari hesap borcumuz söz konusu satış bedeli kadar azaltılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.06.2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıSavaş KOLLİKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYönetim kurulu üyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemipazarlık usülüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04.03.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAlnus Menkul Değerler A.şDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar4.779.626,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 17.01.2020 tarihli kararı ile şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir'e şirket varlık alımı ve satımı ile ilgili olarak yetki verilmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde Şirketimizin % 42 oranında payına sahip bulunduğu 2.200.000 TL ödenmiş sermayeli Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş sermayesi içerisindeki sahip olduğumuz 944.000 TL nominal tutarlı 924.000 adet payımızın Savaş KOLLİK'e, 1 (bir) TL nominal değerli pay fiyatının 2,75 TL olarak belirlenerek, toplam 2.541.000,00 TL'ye satılmasına karar verilmiştir.Diriiplik Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş hakkında 04.03.2019 Tarihinde Alnus Yatırım Menkul Değerlerler A.Ş tarafından yapılmış olan değerleme çalışması esas alınmış olup, bu tutarda olumlu düzeltme yapılması söz konusu olabilecektir. 30.6.2020 mali verileri ile yeni bir değerleme yapılacak.. Diriiplik bilançosundaki şirket ve özkaynaklar toplamının değerlenme raporu ile devire esas alınan değerleme raporundaki özkaynaklar toplamı farkına göre pozitif farklı olması halinde şirket değerinde fark kadar düzeltme yapılacak ve satışa konu paylara düşen miktar şirketimize ödenecektir. Aksi halde ise şirketimiz aleyhine bir yükümlülük doğmayacaktır. Konuya ilişkin nihai işlemler ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852734BIST