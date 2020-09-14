***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
14.09.2020 09:21
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/09/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Dyk otomasyon tekstil tarım san ve tic ltd.şti
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
otomasyon
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000,00
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11 09 2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
180.000
Beher Pay Fiyatı
32,50
Toplam Tutar
5.850.000,00
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
24,41
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Hakan Çilngir- Murat Güvener
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/09/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
değerleme raporu ile pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17 04 2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
alnus menkul değerle a.ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
7.291.303 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
11 09 2020 tarihinde şirket yönetim kurulunun Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına isitnaden almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir.
Şirketimiz tarafından satın alınan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San Ve Tic.Ltd.Şti. nin Hakan Çilingir ve Murat Güvener alınmış olan hisselerinin aynı şarttlarla geri iade edilmiş olup 10 09 2010 tesçil işlemleri bitirilmiştir. Şirketten sermaye avansı olarak alacaklı olan Mehmet Bedir, Büşra Buse Demir, Cihan Telli ve Savaş kollik alacağın devir temlik sözleşmesi ile bu alacakların mahsup edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874857
BIST