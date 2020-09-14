***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/09/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıDyk otomasyon tekstil tarım san ve tic ltd.ştiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuotomasyonSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000,00İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11 09 2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı180.000Beher Pay Fiyatı32,50Toplam Tutar5.850.000,00Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)24,41İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)yokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiyokturSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıyokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiyokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiyokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıHakan Çilngir- Murat GüvenerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiyokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/09/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemideğerleme raporu ile pazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedenidüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17 04 2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıalnus menkul değerle a.şDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar7.291.303 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar11 09 2020 tarihinde şirket yönetim kurulunun Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına isitnaden almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir.Şirketimiz tarafından satın alınan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San Ve Tic.Ltd.Şti. nin Hakan Çilingir ve Murat Güvener alınmış olan hisselerinin aynı şarttlarla geri iade edilmiş olup 10 09 2010 tesçil işlemleri bitirilmiştir. Şirketten sermaye avansı olarak alacaklı olan Mehmet Bedir, Büşra Buse Demir, Cihan Telli ve Savaş kollik alacağın devir temlik sözleşmesi ile bu alacakların mahsup edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874857BIST