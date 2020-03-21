***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.543.648 5.033.924Satışların Maliyeti28 -3.374.864 -8.133.465TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.831.216 -3.099.541BRÜT KAR (ZARAR)-1.831.216 -3.099.541Genel Yönetim Giderleri29 -1.679.303 -1.035.436Pazarlama Giderleri29 -20.586 -64.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 240.181 420.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.708.508 -666.311ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.999.432 -4.445.665Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 398.468Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -510.169FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.111.133 -4.445.665Finansman Gelirleri33 8.213 15.619Finansman Giderleri33 -2.076.111 -2.163.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.179.031 -6.593.987Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 452.438 414.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 452.438 414.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.726.593 -6.179.697DÖNEM KARI (ZARARI)-6.726.593 -6.179.697Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36 4.009 -1.001.344Ana Ortaklık Payları36 -6.730.602 -5.178.353Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.550.787 -3.631.572Dönem Karı (Zararı)-6.726.593 -5.178.353Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.726.593 -5.178.353Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-595.872 397.951Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 879.620 1.493.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 956.400 226.481Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 956.400 63.333Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 163.148Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 293.272 88.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 144.201 91.594Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler149.071 -3.000Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-79.096 391Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-79.236 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 0 391Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 140 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -1.926.347 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler14 510.169İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -2.436.516 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -719.721 -409.268Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.002.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.771.678 1.148.830Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler176.794 -59.585İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 176.794 -59.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-873.005 -199.364İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -873.005 -199.364İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 2.567.892 1.358.226Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 13.860 165.830Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.406 99.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -17.406 99.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 670.363 -96.911Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler111.141 -190.857İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 -215.290 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 326.431 -190.857Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -103.587 171.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler225.626 -99.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 225.626 -99.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.550.787 -3.631.572YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.839.974 -24.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.852.250 6.924Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16-17 5.852.250 6.924Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.276 -31.431Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16-17 -12.276 -31.431Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.487.158 3.489.081Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.397.986Kredilerden Nakit Girişleri8 0 4.397.986İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.487.158 -908.905Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.487.158 -908.905İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.971 -166.998Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 -197.971 -166.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 215.847 382.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.876 215.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 17.876 215.847Ticari Alacaklar9 92.771 269.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 92.771 269.705Diğer Alacaklar117.565 200.960İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 117.565 200.960Stoklar12 79.806 2.647.698Peşin Ödenmiş Giderler13.716 27.576İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 13.716 27.576Diğer Dönen Varlıklar192.832 418.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 192.832 418.458ARA TOPLAM514.566 3.780.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR514.566 3.780.244DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 664.862Maddi Duran Varlıklar16 11.785.587 18.503.735Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.654 4.100Ertelenmiş Vergi Varlığı28 13.461TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.453.608 18.521.801TOPLAM VARLIKLAR12.968.174 22.302.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.035.593 6.373.127İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar132.280 3.004.027Banka Kredileri8 132.280 3.004.027İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.903.313 3.369.100Banka Kredileri8 2.903.313 3.369.100Ticari Borçlar482.412 499.818İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 482.412 499.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 854.851 184.488Diğer Borçlar783.037 671.896İlişkili Taraflara Diğer Borçlar37 415.390 630.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 367.647 41.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)107.180 210.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 107.180 210.767Kısa Vadeli Karşılıklar723.321 198.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 399.756 24.455Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 323.565 174.494ARA TOPLAM5.986.394 8.139.045TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.986.394 8.139.045UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.513.272 5.742.132İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.513.272 5.742.132Banka Kredileri8 7.513.272 5.742.132Uzun Vadeli Karşılıklar233.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 233.680Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 239.740 972.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.753.012 6.948.734TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.739.406 15.087.779ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-774.675 5.916.733Ödenmiş Sermaye27 10.650.000 10.650.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -72.419 -72.419Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.865.388 13.354.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 10.865.388 13.354.664Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 10.912.152 13.404.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -46.764 -49.344Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 534.645 534.645Yasal Yedekler27 534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -16.040.594 -13.390.711Net Dönem Karı veya Zararı27 -6.730.602 -5.178.353Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 3.443 1.297.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-771.232 7.214.266TOPLAM KAYNAKLAR12.968.174 22.302.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.650.000 18.907 -72.419 13.404.008 -71.060 534.645 -12.001.073 -1.388.978 11.074.030 2.299.756 13.373.786Diğer Düzeltmeler-660 -660 -660Transferler-1.388.978 1.388.978Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.716 -5.178.353 -5.156.637 -1.002.223 -6.158.860Dönem Sonu Bakiyeler27 10.650.000 18.907 -72.419 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.650.000 18.907 -72.419 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Transferler-5.178.353 5.178.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.344 -6.730.602 -6.730.602 4.009 -6.732.937Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.298.099 -1.252.561Dönem Sonu Bakiyeler27 10.650.000 18.907 -72.419 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.594 -6.730.602 -774.675 3.443 -771.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.726.593 -6.179.697DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.344 -20.837Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.930 -26.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.586 5.209Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.586 5.209Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.344 -20.837TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.732.937 -6.200.534Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.009 -1.002.223Ana Ortaklık Payları-6.736.946 -5.198.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831207BIST