***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.231.169 1.043.831Satışların Maliyeti12 -310.278 -1.724.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)920.891 -681.131BRÜT KAR (ZARAR)920.891 -681.131Genel Yönetim Giderleri-72.803 -188.633Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler140 135.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-935 -239.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)847.293 -974.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 72.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)920.202 -974.134Finansman Gelirleri0 7.840Finansman Giderleri0 -1.047.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)920.202 -2.013.806Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-52.769 -12.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -52.769 -12.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)867.433 -2.026.292DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)867.433 -2.026.292Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-239 -270.635Ana Ortaklık Payları867.672 -1.755.657Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.953 -654.945Dönem Karı (Zararı)867.433 -2.026.292Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)867.433 -2.026.292Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.339.696 489.254Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler249.958 326.407Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-303.029 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-303.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.413.047 -9.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.413.047 -9.731Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-140 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-140 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-72.909 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-72.909 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler52.769 6.951Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 165.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.192.176 882.093Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.422.616 -468.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.422.616 -468.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.008.000 178.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.008.000 178.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler382.835 607.323Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-402.466 -49.314Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.521 14.875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)91.521 14.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-751.282 153.268Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.823.289 361.608İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.923.943 347.435İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-100.654 14.173Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.146 18.403İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.689 65.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)95.689 65.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.953 -654.945YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 36.231Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 48.507Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 48.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.276FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 496.228Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 496.228Kredilerden Nakit Girişleri0 496.228Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.953 -122.486NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.953 -122.486DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.880 215.847DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.833 93.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 32.833 17.880Ticari Alacaklar1.515.526 92.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.515.526 92.770Diğer Alacaklar2.125.564 117.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.125.564 117.564Stoklar0 79.806Peşin Ödenmiş Giderler406.317 3.851İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler406.317 3.851Diğer Dönen Varlıklar107.008 202.697İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar107.008 202.697ARA TOPLAM4.187.248 514.568TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.187.248 514.568DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 737.771 664.862Maddi Duran Varlıklar8 15.494.639 11.785.587Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 2.654TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.232.915 12.453.608TOPLAM VARLIKLAR20.420.163 12.968.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.905.523 3.035.593İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.905.523 3.035.593Banka Kredileri4 1.905.523 3.035.593Ticari Borçlar573.933 482.412İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 573.933 482.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.516.616 854.851Diğer Borçlar6 2.606.326 783.037İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.339.333 415.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar266.993 367.647Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)106.034 107.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)106.034 107.180Kısa Vadeli Karşılıklar9 723.321 723.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar323.565 323.565ARA TOPLAM7.431.753 5.986.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.431.753 5.986.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 8.643.342 7.513.272Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü688.145 239.740TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.331.487 7.753.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.763.240 13.739.406ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.653.719 -774.673Ödenmiş Sermaye11 10.650.000 10.650.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-72.419 -72.419Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.426.108 10.865.388Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.426.108 10.865.388Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.472.872 10.912.152Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.764 -46.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-22.771.194 -16.040.592Net Dönem Karı veya Zararı867.672 -6.730.602Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.204 3.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.656.923 -771.230TOPLAM KAYNAKLAR20.420.163 12.968.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.178.353 5.178.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.983 -1.755.657 -1.755.640 -272.803 -2.028.443Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.983 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -69.327 534.645 -18.569.064 -1.755.657 4.141.093 1.024.730 5.165.823Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 -72.419 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.730.602 -774.673 3.443 -771.230Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.730.602 6.730.602 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.560.720 4.428.392 4.428.392Dönem Karı (Zararı)0 867.672 867.672 -239 867.433Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.560.720 3.560.720 3.560.720Sermaye ArttırımıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 -72.419 18.907 14.472.872 -46.764 534.645 -22.771.194 867.672 3.653.719 3.204 3.656.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)867.433 -2.026.292DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.560.720 -19.983Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 3.956.356 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -24.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-395.636 4.996Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi13 -395.636 4.996Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.560.720 -19.983TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.428.153 -2.046.275Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-239 -272.803Ana Ortaklık Payları4.428.392 -1.773.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850431BIST