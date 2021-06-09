***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 1.231.169Satışların Maliyeti0 -310.278TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 920.891BRÜT KAR (ZARAR)0 920.891Genel Yönetim Giderleri-452.090 -72.803Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -935ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-452.090 847.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar180.962 72.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-271.128 920.202Finansman Giderleri-598.447 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-869.575 920.202Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -52.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-52.769SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-869.575 867.433DÖNEM KARI (ZARARI)-869.575 867.433Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.585 -239Ana Ortaklık Payları-866.990 867.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188 14.953Dönem Karı (Zararı)-869.575 867.433Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-869.575 867.433Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler807.217 1.339.696Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler356.603 249.958Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -303.029Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -303.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.372 1.413.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.372 1.413.047Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler583.204 -140Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -140Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler583.204 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-180.962 -72.909İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-180.962 -72.909Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 52.769İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veyaeler3.838 -1.422.616İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.838 -1.422.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.008.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.008.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 382.835Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.738 -402.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.415 91.521İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.415 91.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -751.282Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-217.933 1.823.289İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.916 1.923.943İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-234.849 -100.654Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)350.821 -1.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.027 95.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-26.027 95.689Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları188 14.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188 14.953NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188 14.953DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.225 17.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.413 32.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 18.413 18.225Ticari Alacaklar1.506.728 1.510.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar[5] 1.506.728 1.510.060Diğer Alacaklar22.564 22.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 22.564 22.564Stoklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler97.329 39.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[8] 97.329 39.591Diğer Dönen Varlıklar111.238 110.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[9] 111.238 110.211ARA TOPLAM1.756.272 1.700.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.756.272 1.700.651DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar505 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[7] 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[12] 1.210.603 1.029.641Maddi Duran Varlıklar[13] 14.317.396 14.673.868Arazi ve Arsalar8.100.000 8.100.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.303.363 5.520.627Binalar908.228 1.046.666Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar5.805 6.575Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.915 2.046Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar[14] 1.915 2.046TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.530.419 15.706.060TOPLAM VARLIKLAR17.286.691 17.406.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.370.775 4.076.814İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.370.775 4.076.814Banka Kredileri[4] 6.370.775 4.076.814Ticari Borçlar477.086 492.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar[5] 477.086 492.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 1.732.920 1.395.406Diğer Borçlar[7] 806.872 1.362.319İlişkili Taraflara Diğer Borçlar521.456 1.187.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar285.416 174.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)424.613 73.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[8] 424.613 73.792Kısa Vadeli Karşılıklar[10] 1.501.083 1.522.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar378.338 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.122.745 1.122.745ARA TOPLAM11.313.349 8.923.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.313.349 8.923.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.248.739 7.959.496İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.248.739 7.959.496Banka Kredileri[4] 6.248.739 7.959.496Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.248.739 7.959.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.562.088 16.882.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-283.115 519.519Ödenmiş Sermaye[15] 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[16] 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[17] 15.110.581 15.040.791Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.110.581 15.040.791Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.087.555 15.087.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.026 -46.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[18] 534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.730.258 -23.447.567Net Dönem Karı veya Zararı-866.990 -2.277.257Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.718 4.363TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-275.397 523.882TOPLAM KAYNAKLAR17.286.691 17.406.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.113.011 -6.730.602 -774.673 3.443 -771.230Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.491.856 -4.238.746 6.730.602 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.560.720 2.580 867.672 4.428.392 -239 4.428.153Dönem Karı (Zararı)867.672 867.672 -239 867.433Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.560.720 2.580 3.560.720 0 3.560.720Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 11.981.016 -46.764 534.645 -20.351.757 867.672 3.653.719 3.204 3.656.923Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 514.085 4.363 518.448Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.277.257 2.277.257 0 770 770Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.790 -866.990 -797.200 2.585 -794.615Dönem Karı (Zararı)-866.990 -866.990 2.585 -864.405Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)69.790 69.790 0 69.790Sermaye ArttırımıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 23.026 534.645 -25.730.258 -866.990 -283.115 7.718 -275.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-869.575 867.433DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar69.790 3.560.720Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 3.956.356Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.790 -395.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.790 3.560.720TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-799.785 4.428.153Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.585 -239Ana Ortaklık Payları-797.200 4.428.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941592BIST