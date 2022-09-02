***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 33.091.450 20.709.875Satışların Maliyeti19 -32.129.949 -18.056.051TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)961.501 2.653.824Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)961.501 2.653.824Genel Yönetim Giderleri20 -158.304 -513.299Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 33.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.619.021 -39ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.815.824 2.173.865Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 76.388Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 331.435FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.739.436 2.505.300Finansman Giderleri24 -2.979.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.719.027 2.505.300Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.600.169Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.600.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.118.858 2.505.300DÖNEM KARI (ZARARI)-8.118.858 2.505.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 0 920Ana Ortaklık Payları18 -8.118.858 2.504.380Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.968.659 1.052.781Dönem Karı (Zararı)18 -8.118.858 2.505.300Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.118.858 2.505.300Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.636.304 42.902Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 374.337Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.815.268 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler581 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -331.435İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -331.435Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.821.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.289.885 -2.894.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 29.230.897 -22.271.666İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.271.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler113.742Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.511.035Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)8 -3.511.035Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -6.086.432 -8.925.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -12.161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -33.548.092 31.145.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.145.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 329.305Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 0 350.821İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)350.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.045.047 -345.993Alınan Temettüler76.388Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 1.398.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.462.335 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.462.335FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.019.515Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-2.985.260Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 1.965.745YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.430.994 33.266Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.971.499NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.402.493 33.266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 36.453.984 18.225DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 51.491 51.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 51.491 51.491Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar7 53.012.624 23.781.726İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar621.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar52.391.123 23.781.726Diğer Alacaklar8 136.768 23.026İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar96.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar40.759 23.026Stoklar9 2.838.773 8.925.205Peşin Ödenmiş Giderler10 497.568 51.752Diğer Dönen Varlıklar17 1.370.808 3.620.784ARA TOPLAM57.908.032 36.453.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.908.032 36.453.984DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2.160.168Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar7 505 505İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.361.076Canlı VarlıklarYatırım Amaçlı GayrimenkullerMaddi Duran Varlıklar12 21.395.695 30.551.390Maddi Olmayan Duran Varlıklar718.709 5.276Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 718.709Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı1.974.533Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran VarlıklarDiğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.249.610 31.918.247TOPLAM VARLIKLAR84.157.642 68.372.231KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 3.392.968Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.657.328 0Ticari Borçlar7 65.186.339 31.638.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar65.186.339 31.638.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.027.026 1.724.711Diğer Borçlar8 761.565 732.484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-26 760.123 525.747İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.442 206.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 73.791 424.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)424.613Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.522.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.122.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 179.221 2.028.610ARA TOPLAM69.885.270 41.464.134TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.885.270 41.464.134UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.643.342 8.643.342Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 581 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar581 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.643.923 8.643.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.529.193 50.107.476ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.628.449 18.260.392Ödenmiş Sermaye18 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 12.482.351 36.967.311Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.482.351 36.967.311Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.107.301 37.014.075Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-624.950 -46.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 3.180.069 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 495.307 534.645Diğer Yedekler1.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -12.060.420 -25.691.445Net Dönem Karı veya Zararı18 -8.118.858 -4.220.275Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 4.363TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.628.449 18.264.755TOPLAM KAYNAKLAR84.157.642 68.372.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 519.519 4.363 523.882Transferler1.249 -5.983.273 2.277.257 -3.704.767 -3.704.767Dönem Karı (Zararı)2.504.380 2.504.380 2.504.380Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.926.520 21.926.520 21.926.520Kar Payları-2.985.260 -2.985.260 -2.985.260Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.180.069 3.180.069 3.180.069Dönem Karı (Zararı)2.504.380 -8.118.858 -5.614.478 -5.614.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.906.775 -578.186 -24.484.961 -24.484.961Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-18.907 -39.338 -1.249 17.851.300 17.791.806 -4.363 17.791.806Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 0 13.107.300 -624.950 3.180.069 495.307 0 -12.060.420 -8.118.858 6.628.449 6.628.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-8.118.858 2.505.300DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.482.351 17.541.216 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.107.300 21.926.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 687Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-625.636 -4.385.304 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -625.636 -4.385.304Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.180.069 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.180.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.662.420 17.541.216 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.543.562 20.046.516 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 0 20.045.596Ana Ortaklık Payları18 7.543.562 920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059759BIST