***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.09.2022 19:06
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 33.091.450 20.709.875
Satışların Maliyeti
19 -32.129.949 -18.056.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
961.501 2.653.824
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
961.501 2.653.824
Genel Yönetim Giderleri
20 -158.304 -513.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 33.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.619.021 -39
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.815.824 2.173.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 331.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.739.436 2.505.300
Finansman Giderleri
24 -2.979.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.719.027 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.600.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.600.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.118.858 2.505.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.118.858 2.505.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 920
Ana Ortaklık Payları
18 -8.118.858 2.504.380
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.968.659 1.052.781
Dönem Karı (Zararı)
18 -8.118.858 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.118.858 2.505.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.636.304 42.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 374.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.815.268 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
581 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -331.435
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -331.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.821.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.289.885 -2.894.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 29.230.897 -22.271.666
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.271.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
113.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.511.035
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -3.511.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -6.086.432 -8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -33.548.092 31.145.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.145.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 329.305
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 350.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
350.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.045.047 -345.993
Alınan Temettüler
76.388
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 1.398.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.462.335 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.462.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.019.515
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-2.985.260
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 1.965.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.430.994 33.266
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.971.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.402.493 33.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.453.984 18.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 51.491 51.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.491 51.491
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7 53.012.624 23.781.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
621.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.391.123 23.781.726
Diğer Alacaklar
8 136.768 23.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
96.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.759 23.026
Stoklar
9 2.838.773 8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderler
10 497.568 51.752
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.370.808 3.620.784
ARA TOPLAM
57.908.032 36.453.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.908.032 36.453.984
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2.160.168
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 505 505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.361.076
Canlı Varlıklar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
12 21.395.695 30.551.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
718.709 5.276
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 718.709
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.974.533
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.249.610 31.918.247
TOPLAM VARLIKLAR
84.157.642 68.372.231
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.392.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.657.328 0
Ticari Borçlar
7 65.186.339 31.638.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.186.339 31.638.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.027.026 1.724.711
Diğer Borçlar
8 761.565 732.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 760.123 525.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.442 206.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 73.791 424.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.122.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 179.221 2.028.610
ARA TOPLAM
69.885.270 41.464.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.885.270 41.464.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.643.342 8.643.342
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 581 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
581 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.643.923 8.643.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.529.193 50.107.476
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.628.449 18.260.392
Ödenmiş Sermaye
18 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 12.482.351 36.967.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.482.351 36.967.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.107.301 37.014.075
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-624.950 -46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 3.180.069 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 495.307 534.645
Diğer Yedekler
1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -12.060.420 -25.691.445
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -8.118.858 -4.220.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.628.449 18.264.755
TOPLAM KAYNAKLAR
84.157.642 68.372.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Transferler
1.249 -5.983.273 2.277.257 -3.704.767 -3.704.767
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 2.504.380 2.504.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.926.520 21.926.520 21.926.520
Kar Payları
-2.985.260 -2.985.260 -2.985.260
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.180.069 3.180.069 3.180.069
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 -8.118.858 -5.614.478 -5.614.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.906.775 -578.186 -24.484.961 -24.484.961
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.907 -39.338 -1.249 17.851.300 17.791.806 -4.363 17.791.806
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 0 13.107.300 -624.950 3.180.069 495.307 0 -12.060.420 -8.118.858 6.628.449 6.628.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.118.858 2.505.300
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.482.351 17.541.216 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.107.300 21.926.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 687
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-625.636 -4.385.304 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -625.636 -4.385.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.180.069 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.180.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.662.420 17.541.216 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.543.562 20.046.516 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 20.045.596
Ana Ortaklık Payları
18 7.543.562 920
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059759
BIST