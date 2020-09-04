***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30-06-2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlardipnotlarDeğişikliğin Nedenieksik sayfanın eklenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokturAçıklamalarŞirketimizin açıklananan 6 aylık bağımsız denetim raporlarında kar ve zarar kısmı sehven olmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız denetim raporu sonucunda hiç bir değişiklik olmayacaktır. Düzeltilmiş haliyle tekrar yayınlacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873277BIST