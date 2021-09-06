Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.09.2021 20:19



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurulu 15 Ekim 2021 günü yapılacaktır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.09.2021
Genel Kurul Tarihi 15.10.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres Süleyman Demirel Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No 4 Isparta/ Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı 'nın seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.
6 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
7 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.
8 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.
9 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 ve 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
10 - Şirket yeni yönetim kurulu oluşturulması ve oluşturulan yeni yönetim kurulunun genel kurula onaya sunulması ve oylama yapılması.
11 - Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve paylarının nev ‘i başlıklı 6nci maddesi paralelinde 2021 yılı içerisinde kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000 TL ‘ye ulaşılamaması halinde, ek süre için Sermaye Piyasası Kurulu ‘na başvuru için Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı ve 2021 yılı ilk üç aylık dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ. ‘nin ve 2021 yılı 2nci 3 aylık ve sonraki hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin atama kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
16 - 2019-2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2019-2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Dilek ve öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 15.10.2021 DİRİTEKS 2019-2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak ekteki gündem ile 15 Ekim 2021 günü saat 14:00' da Süleyman Demirel Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No 4 Isparta/ Türkiye Genel Kurul Toplantısı yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962102


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.434
Değişim :  -1,44% |  -20,89
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.433
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 29,28 12.013.935 % 9,99  
KONTR 67,70 128.367.144 % 9,99  
DESA 9,91 9.050.879 % 9,99  
DIRIT 5,73 1.128.529 % 9,98  
KTSKR 79,45 100.041.440 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4626 8,4657 % 0,04  
Euro 10,0227 10,0417 % 0,25  
Sterlin 11,6220 11,6802 % 1,29  
Frank 9,1426 9,1976 % 1,10  
Riyal 2,2498 2,2611 % 1,38  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -0,03  
Altın Gr. 487 487 5,48  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,95 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 72,66 72,66 -0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru