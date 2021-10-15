***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ertelenen Genel Kurulumuz 15.11.2021 Tarihinde Saat 14:00 de Yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.10.2021Genel Kurul Tarihi 15.11.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.11.2021Ülke TürkiyeŞehir ISPARTAİlçe GÖNENAdres Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad. No : 4 GÖNEN ISPARTAGündem Maddeleri1 - 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı 'nın seçimi.2 - 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 3 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 4 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.5 - 5 - 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.6 - 6 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.7 - 7 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun okunması ve görüşülmesi.8 - 8 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul 'un onayına sunulması.9 - 9 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 ve 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.10 - 10 - Şirket yeni yönetim kurulu oluşturulması ve oluşturulan yeni yönetim kurulunun genel kurula onaya sunulması ve oylama yapılması.11 - 11 - Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve paylarının nev ‘i başlıklı 6nci maddesi paralelinde 2021 yılı içerisinde kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000 TL ‘ye ulaşılamaması halinde, ek süre için Sermaye Piyasası Kurulu ‘na başvuru için Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.12 - 12 - Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti, karara bağlanması ve Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - 13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı ve 2021 yılı ilk üç aylık dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ. ‘nin ve 2021 yılı 2nci 3 aylık ve sonraki hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin atama kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.14 - 14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.15 - 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev ‘i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun ‘nun 395 ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.16 - 16 - 2019-2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.17 - 17 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2019-2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - 18 - Dilek ve öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturEk AçıklamalarŞirketimiz olağan Genel Kurulu nisap miktarı sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. Bir sonraki genel kurulumuz 15 Kasım 2021 günü saat 14:00' da aynı gündemle, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cadde No : 4 Isparta/ Türkiye yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971055BIST