***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedenitahsisli bedeli rakamında ki artış tan dolay yeniden revize edilmesiİptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886908BIST