***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.08.2020 15:33
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 13.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868615
BIST
16:041.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:047,3253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:048,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:04453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,93
|Açılış
|: 454,02
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GLBMD
|4,95
|3.153.406
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.119.745
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.718.899
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.600.178
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,92
|846.761.819
|% 0,96
|
|TUPRS
|79,10
|829.828.061
|% 1,74
|
|GARAN
|7,06
|687.828.360
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,04
|642.987.807
|% 0,00
|
|THYAO
|11,16
|639.515.592
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,04
|642.987.807
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,90
|579.971.488
|% -3,97
|
|KARSN
|3,21
|616.137.540
|% 4,90
|
|SKBNK
|1,55
|290.369.900
|% 2,65
|
|ODAS
|2,54
|362.299.334
|% 0,40
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3210
|7,3250
|% -0,12
|
|Euro
|8,6640
|8,6747
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,5430
|9,5909
|% 0,16
|
|Frank
|8,0006
|8,0488
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9428
|1,9525
|% -0,35
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|13,42
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|-4,05
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|-1,96
|
|Çeyrek
|730
|748
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,16
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,02
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17IZMDC
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 15.92 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 565 adet işlem
-
16:15CRDFA
Yüzde 5.79 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 329 adet işlem
-
16:14AKYHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 022, 599 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 13, 871.00 milyon TL de
-
16:13KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 778, 513 adet işlem