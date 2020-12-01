***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2020 16:38
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 01.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890759
BIST
16:311.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 27,41
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.311
En Düşük
1.288
16:317,8748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:319,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0994
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:31457,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 10,56
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KARTN
|2.834,30
|57.038.270
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.824.194
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.170.614
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.554.240
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.137.346
|% 10,00
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|3.920.869.122
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,87
|1.780.418.963
|% -0,61
|
|THYAO
|11,72
|796.101.895
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,17
|792.797.258
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|791.394.736
|% 1,19
|
|GARAN
|9,11
|3.920.869.122
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,87
|1.780.418.963
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,17
|792.797.258
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|754.147.406
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,36
|459.816.507
|% 8,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8709
|7,8748
|% 0,63
|
|Euro
|9,4298
|9,4352
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,4636
|10,5161
|% 0,61
|
|Frank
|8,6665
|8,7187
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0924
|2,1028
|% 0,57
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|31,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|10,17
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|78,76
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|38,10
|
|Çeyrek
|732
|749
|19,05
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,22
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,11
|