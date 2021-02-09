***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.02.2021 16:40
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 09.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908628
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05419,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,93
|Açılış
|: 419,38
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.835.966
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.443.319
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|84.704.417
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|19.826.689
|% 9,99
|
|TACTR
|37,90
|3.881.120
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,14
|52.970.721
|% -9,49
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|PKENT
|1.811,90
|1.044.426
|% -8,95
|
|ATSYH
|6,40
|784.432
|% -8,18
|
|KOZAL
|137,50
|5.058.178.275
|% 2,31
|
|GARAN
|10,20
|2.462.438.632
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,60
|2.209.155.886
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.582.256.475
|% 1,93
|
|SISE
|7,76
|1.458.935.430
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.209.155.886
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.082.546.723
|% 1,37
|
|TSKB
|1,81
|558.458.334
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|1.071.180.370
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.582.256.475
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0733
|7,0775
|% 0,06
|
|Euro
|8,5612
|8,5689
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7268
|9,7756
|% 0,32
|
|Frank
|7,8843
|7,9317
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,48
|60,48
|-0,22
|