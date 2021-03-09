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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

09.03.2021 16:29



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul'un 09.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine S ermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel  Durumlar Tebliğinin 
"Olağan d ışı fiyat 
ve  miktar  hareketleri"  başlığını taşıyan 8'inci maddesi 
gereğince  
yaptığımız  açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören 
Şirketimiz paylarında gör
ülen fiyat ve miktar hareketlerine 
neden olabilecek  şi
rketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatrımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916508


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Altın Gr. 422 422 3,69  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,78  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,11  
B. Petrol 68,46 68,46 0,22  
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