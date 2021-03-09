***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 09.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-2882 sayılı yazılı talebi üzerine S ermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin"Olağan d ışı fiyatve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesigereğinceyaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem görenŞirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerineneden olabilecek şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Kamuoyuna ve yatrımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916508BIST