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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2020 19:08
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Özel durum açıklaması
Şirketiniz tarafından yapılan 17.01.2020 tarihli KAP duyurusunda istinaden şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet BEDİR e verilen yetki doğrultusunda şirketin faaliyet alanını geliştirmede özkaynak sağlanmasında ve ortak girişimlerde bulunulması konusunda birtakım gelişmeler gerçekleşmiştir. Öncelik olarak şirket özkaynak sorunun çözülmesi çerçevesinde şirketin duran varlıkları içerisinde bulunan fabrika binası ve arsa değeri 10.608.311,70 iken yeniden değerleme ile Bilgi Gayri Menkul Değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme sonrası bu gayrimenkulümüzün değeri 14.000.000 TL olarak belirlenmiş olup şirket özkaynaklarımıza 3.3391.688,30 TL artı değer katmıştır.
Şirketimiz ortak yatırımcı bulunması ve iştirak edinimi doğrultusunda yapılan görüşmeler neticesinde Savaş KOLLİK şirkete 3.675.000 TL yönetim kurulu başkanı Mehmet BEDİR 895.000 TL şirkete sermaye avansı olarak hesaplarımıza yatırmışlardır. Bu gelişmeler sonucu şirketimiz Dyk Otomasyon Teksil Tarım İnşaat San Ve Tic. Ltd. Şti. ile %90' nın şirket sermayesine iştirak olarak alınması yönünde 17.04.2020 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanmıştır.
 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839126


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