***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2020 09:08
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 04 2020 tarihinde kapta açıklanan ara bilanço doğrultusunda şirketimizin Ttk 376 maddesi kapsamıyla ilgili bir durumu söz konusu değildir. Şirket özkaynakları 8.625.714 TL değerindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839422
BIST
13:2697.707
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.239,14
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:266,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:267,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:26375,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,84
|Açılış
|: 375,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.423.242
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|17.161.620
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.589.639
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.154.670
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|117,00
|15.828.149
|% -5,26
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|355.010.866
|% 3,11
|
|GARAN
|8,24
|334.510.417
|% -1,79
|
|THYAO
|10,47
|323.173.628
|% -1,60
|
|ASELS
|26,98
|310.843.748
|% -1,53
|
|GSRAY
|2,50
|191.460.639
|% 8,23
|
|ODAS
|1,66
|355.010.866
|% 3,11
|
|GSRAY
|2,50
|191.460.639
|% 8,23
|
|KRDMD
|2,20
|127.312.789
|% -3,08
|
|ISFIN
|3,26
|180.315.596
|% -1,51
|
|YKBNK
|1,98
|106.544.236
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5589
|8,6018
|% -0,49
|
|Frank
|7,1440
|7,1871
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,77
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.473
|-10,80
|
|Tam
|2.478
|2.538
|-22,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-5,40
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,26
|21,26
|-4,31
|