***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.04.2020 19:28
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Türkiye Finans Katılım Bankasına son taksit ödemeside yatırılmış olup borcumuz kalmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840026
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9236
18:057,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4759
18:05387,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,89
|Açılış
|: 387,59
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
388,19
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5862
|8,6293
|% 0,06
|
|Frank
|7,1247
|7,1676
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8465
|1,8557
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|12,61
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.544
|12,90
|
|Tam
|2.548
|2.611
|13,20
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|6,40
|
|Çeyrek
|623
|637
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|22,26
|22,26
|1,89
|