***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve diğer 3. Kişiler aşağıdaki belirtilen rakamları şirkete sermaye avansı olarak yatırmışlardır.Cihan TELLİ 300.000,00 TLMehmet BEDİR. 205.000,00 TL.Savaş KOLLİK 200.000,00 TLEbru SÖZEN 450.000,00 TLBüşra Buse BEDİR 100.000,00 TLToplamda 1.255.000,00 TL şirket hesaplarına sermaye avansı olarak yatırmışlardır. Şirketimize iştirak olarak alınan DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC. LTD. ŞTİ' nin tüm alacağı ödenmiştir.Yatırımcılarımızın kamuoyun bilgisinehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840925BIST