***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2020 18:44
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve diğer 3. Kişiler aşağıdaki belirtilen rakamları şirkete sermaye avansı olarak yatırmışlardır.
Cihan TELLİ 300.000,00 TL
Mehmet BEDİR. 205.000,00 TL.
Savaş KOLLİK 200.000,00 TL
Ebru SÖZEN 450.000,00 TL
Büşra Buse BEDİR 100.000,00 TL
Toplamda 1.255.000,00 TL şirket hesaplarına sermaye avansı olarak yatırmışlardır. Şirketimize iştirak olarak alınan DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC. LTD. ŞTİ' nin tüm alacağı ödenmiştir.
Yatırımcılarımızın kamuoyun bilgisine
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840925
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05384,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 384,25
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6706
|8,7141
|% 0,15
|
|Frank
|7,1462
|7,1893
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-6,62
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-16,90
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-17,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-8,50
|
|Çeyrek
|615
|628
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,79
|22,79
|-0,28
|
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