***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIsparta Süleyman Demirel organize sanayindeki Fabrikanın trafo merkezinde kimliği belirsiz bir takım kişiler tarafından zarar verilerek trafo etkisi hale getirilmiştir. fabrika içerisinde oluşan zarar yerinde ve projeden çıkan veriler doğrultusunda tabloda verilmektedir. Zarar görmüş olan elektrik trafosu sigorta kapasamındadır. zarar tespit raporu ekte olup yaklaşık zarar 137.000 TL + kdv dir. Yönetim konu ile ilgili olarak savcılık şikayetinde bulunmuş gerekli yasal girişimler başlatılmıştır.kamuoyuna va paydaşlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843791BIST