***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 01:04
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından iştirak olarak alınan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San Ve Tic.Ltd.Şti Tescil süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846789
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0189
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7446
En Düşük
6,6969
18:057,3778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3983
En Düşük
7,3528
18:05369,89
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -8,62
|Açılış
|: 369,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
368,86
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2753
|8,3168
|% 0,01
|
|Frank
|6,9423
|6,9842
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7852
|1,7942
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|0,92
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.431
|-53,40
|
|Tam
|2.466
|2.494
|-54,80
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-26,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,14
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,68
|3,69
|0,00
|
|B. Petrol
|36,05
|36,05
|-0,06
|