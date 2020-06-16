***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz de halkla ilişkiler , güvenlik ve muhasebe bölümnde çalışması için 3 yeni personel alımı yapılmıştır. yeni istihdam la beraber şirket iştiraklerinde çalışan toplam personel sayısı aşğıdaki gibidir.Diri iplik 60. kişiDyk 9. kişiDiriteks 3. kişiDiritaş 2 kişiToplamda 74 kişi istihdam etmektedir.kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851468BIST