***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüvekkil Şirketin Yönetim Kurulu, 04.05.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı ile değişmiş olup, yeni yönetim tarafından yapılmış olan incelemeler ve ilgili toplantıda eski yönetimin ibra edilmemiş olması sebebiyle aşağıda belirtilen işlemler dolayısıyla işbu şikayetin yapılması gereği hasıl olmuştur.I - 06.02.2019 Tarihinde Yapılmış Olan Satış İşleminin Kötü Niyetle Yapılmış Olduğu Ortada Olup, Ayrıca SPK.M.17 Gereği Yapılan İşlem Gerçersiz Olduğundan, Gerçekleştirilen İşlemin Geçersiz Olduğunun Tespit Edilerek Eski Hale Getirilmesi Gerekmektedir.Şüphelilerden Abdullah Yiğitbaşı, 04.05.2019 tarihine kadar Müvekkil Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olup, aynı zamanda Şikayet dışı Diriliş İplik ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıdır. Anılan şüpheli Müvekkil Şirket nezdinde herhangi bir hisse payına sahip olmayıp, Diriliş İplik şirketinde hisse payına sahiptir. Ayrıca şüphelilerden Ali İhsan Başat ve Mehmet Albayrak da aynı zamanda hem Müvekkil Şirketin hem de Şikayet dışı Diriliş İplik ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidirler.Yeni Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Ateş tarafından Mersin 9.Noterliği'nin 17.10.2018 tarihli ve 29774 yevmiye numaralı "Olağanüstü Genel Kurul İstemli Kayyum Atanması" talebine istinaden şirkete tebligat gönderilmiş ve ardından T.C Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde bu konuya ilişkin dava açıldıktan sonra yönetimin elinden alınacağını anlayan başta Abdullah Yiğitbaşı olmak üzere tüm eski yönetim kurulu üyeleri, şirketi kasten zarara uğratmak, kendilerine menfaat sağlamak ve Müvekkil Şirket'in Diriliş İplik Ticaret A.Ş.'deki %52'lik bağlı ortaklık payının, yönetiminde söz sahibi olması engellenmesi adına %10'u Diriliş İplik A.Ş'ye Yönetim Kurulu kararı ile satılarak, Müvekkil Şirket'in bağlı ortaklığı iştirake dönüştürülmüştür.Yapılan Satış İşlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesine Aykırılık Teşkil Etmektedir.Sirketimizin 04 Mayis 2019 tarihli genel kurulunda azledilen YK uyeleri hakkinda ibra edilmedikleri icin suc duyurusu yapilmis ve muvazaali islemlerle ilgili bir dizi davalar acilmis olup arabulucu tayin taleblerinde bulunulmustur. konu ile tüm dosyalar ektedir.kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851469BIST