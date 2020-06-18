***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 22:00
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 17.06.2020 tarih itibari ile MUZ ve LİMON üretimini kapsayan çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesini almıştır.
Be vesile ile DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ile DEMA TARIM - ÇAĞATAY GÜVERCİN'e ait olan ADANA YUMURTALIK ta bulunan ada no 166 parsel no 2 de bulunan 52.150 m2 arazi kiralanmıştır. DYK bu arazi üzerinde 20.000 m2 kapalı MUZ serası ve 32.000 m2 açık alan LİMON bahçesi yapılacak şekilde üretime başlayacaktır. Konu ile ilgili sözleşme ve belgeler ektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851907
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,6932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6756
18:05380,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 380,34
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4925
|8,5351
|% -0,87
|
|Frank
|7,1799
|7,2231
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,48
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|1,40
|
|Tam
|2.538
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|625
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|0,84
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde 9.16 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 156 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1581, 63 artarak (% 1.54 ) 104, 550
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, EGCYO, UZERB, EGCEY, DOGUB
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, HURGZ, EKIZ