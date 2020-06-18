***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 17.06.2020 tarih itibari ile MUZ ve LİMON üretimini kapsayan çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesini almıştır.Be vesile ile DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ile DEMA TARIM - ÇAĞATAY GÜVERCİN'e ait olan ADANA YUMURTALIK ta bulunan ada no 166 parsel no 2 de bulunan 52.150 m2 arazi kiralanmıştır. DYK bu arazi üzerinde 20.000 m2 kapalı MUZ serası ve 32.000 m2 açık alan LİMON bahçesi yapılacak şekilde üretime başlayacaktır. Konu ile ilgili sözleşme ve belgeler ektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851907BIST