***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket iştirakimiz Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San.Ve Tic. Ltd. Şti. Tüpraş Aliağa rafinerisinin onarım tadilat hizmet alım ve yapım işlerinin yüklenici firması olan TS OTOMASYON BİLİŞM ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ile 150.000,00 TL'lik tedarikçi sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852996BIST