***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 18:53
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
Şirket Yönetim Kurulu 09.09.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketin duran varlıkları içerisinde olan ve daha önceden yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir'e verilen yetki doğrultusunda Isparta ili Süleyman Demirel organzie sanayi içerisinde olan ve değerleme raporu 14.000.000,00 TL. olan arsa ve fabrika binasının bu değerden az olmamak üzere satışı için alıcılar ile Mehmet Bedir tarafından görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874290
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,24
|Açılış
|: 468,07
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|TSPOR
|7,16
|701.397.843
|% 9,98
|
|TURSG
|5,97
|315.462.825
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,41
|70.555.298
|% -0,70
|
|OYAKC
|7,99
|311.981.156
|% 1,27
|
|PEKGY
|2,99
|118.073.445
|% -4,18
|
|MARKA
|2,94
|81.135.404
|% 9,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4891
|7,4935
|% 0,15
|
|Euro
|8,8452
|8,8551
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7110
|9,7597
|% 0,26
|
|Frank
|8,1681
|8,2173
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında