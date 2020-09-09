***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 09.09.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.Şirketin duran varlıkları içerisinde olan ve daha önceden yönetim kurulu başkanı Mehmet Bedir'e verilen yetki doğrultusunda Isparta ili Süleyman Demirel organzie sanayi içerisinde olan ve değerleme raporu 14.000.000,00 TL. olan arsa ve fabrika binasının bu değerden az olmamak üzere satışı için alıcılar ile Mehmet Bedir tarafından görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874290BIST