***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 11:06
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden bedelli sermaye artırım için sunulan izahname kabul görmemiş ve sermaye artırım işlemleri süreci sonlandırılmıştır.
TTK 376 ve TTK 403 e göre şirket genel kurulunun yapılması, mevcut yönetim kurulunun devam edip etmeyeceğinin ve sermaye kaybına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi icin Covid19 sürecinde olabilecek en hızlı şekilde bu Genel Kurulun yapılması çalışmaları başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874888
BIST
11:171.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:177,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:178,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:17468,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 468,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:17
|GRNYO
|2,75
|27.892.115
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.835.978
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,04
|14.072.135
|% -7,01
|
|VERUS
|37,36
|43.323.305
|% -5,13
|
|FORMT
|3,72
|33.128.983
|% -4,86
|
|PETKM
|4,35
|487.118.226
|% 2,35
|
|IHLAS
|1,09
|320.683.908
|% 1,87
|
|FENER
|38,40
|232.373.109
|% -3,76
|
|KRDMD
|3,08
|168.019.412
|% 0,33
|
|ASELS
|16,80
|167.052.751
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,09
|320.683.908
|% 1,87
|
|PETKM
|4,35
|487.118.226
|% 2,35
|
|IHLGM
|1,52
|125.331.123
|% -1,94
|
|IHYAY
|1,25
|74.363.489
|% -3,10
|
|KRDMD
|3,08
|168.019.412
|% 0,33
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4898
|7,4925
|% 0,27
|
|Euro
|8,8864
|8,8913
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6045
|9,6527
|% 0,74
|
|Frank
|8,2251
|8,2746
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9922
|2,0021
|% 0,30
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,36
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|
Seans Raporu
11:17
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11:30
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11:30
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11:30
KSTUR, MEGAP, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:30
TSPOR, FORMT, ISGSY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında