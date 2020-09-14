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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2020 11:06
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

    Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden bedelli sermaye artırım için sunulan izahname kabul görmemiş ve sermaye artırım işlemleri süreci sonlandırılmıştır.
TTK 376 ve TTK 403 e göre şirket genel kurulunun yapılması, mevcut yönetim kurulunun  devam edip  etmeyeceğinin  ve  sermaye kaybına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi icin  Covid19 sürecinde olabilecek en hızlı şekilde bu Genel Kurulun yapılması çalışmaları başlatılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874888


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Tam 3.086 3.163 -15,71  
Yarım 1.492 1.530 -7,60  
Çeyrek 748 765 -3,80  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,22  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,07  
B. Petrol 39,83 39,83 0,00  
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