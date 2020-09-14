***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısına istinaden bedelli sermaye artırım için sunulan izahname kabul görmemiş ve sermaye artırım işlemleri süreci sonlandırılmıştır.TTK 376 ve TTK 403 e göre şirket genel kurulunun yapılması, mevcut yönetim kurulunun devam edip etmeyeceğinin ve sermaye kaybına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi icin Covid19 sürecinde olabilecek en hızlı şekilde bu Genel Kurulun yapılması çalışmaları başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874888BIST