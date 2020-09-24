***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısındaki tasfiyeler doğrultusunda şirketimiz özkaynak alımı ve satımı ile ilgili olarak, şirket Özkaynakları içerisinde bulunan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım ve San Tic.Ltd, iade edilmiş ve satılmış olan Diriiplik Diriliş San Ve Tic A.ş tekrar geri alınmıştır. Sermaye olarak konulan Avanslar geri iade edilmiştir. Bu işlemler neticesinde şirket öz sermayesinin ve TTK 376' ya göre borca batıklığın tespiti için TTK 376 bilançosu yaptırılması zorunluluğu doğmuştur. Ara bilanço çalışmaları başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876390BIST