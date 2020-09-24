***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 09:36
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısındaki tasfiyeler doğrultusunda şirketimiz özkaynak alımı ve satımı ile ilgili olarak, şirket Özkaynakları içerisinde bulunan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım ve San Tic.Ltd, iade edilmiş ve satılmış olan Diriiplik Diriliş San Ve Tic A.ş tekrar geri alınmıştır. Sermaye olarak konulan Avanslar geri iade edilmiştir. Bu işlemler neticesinde şirket öz sermayesinin ve TTK 376' ya göre borca batıklığın tespiti için TTK 376 bilançosu yaptırılması zorunluluğu doğmuştur. Ara bilanço çalışmaları başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876390
BIST
12:241.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:247,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:248,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:24458,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,78
|Açılış
|: 458,86
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:24
|CRFSA
|23,98
|20.947.648
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.752.710
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.577.869
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.198.351
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.268.325
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,81
|593.139.134
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,28
|524.871.023
|% -0,30
|
|ADESE
|2,39
|325.134.304
|% 3,46
|
|DOHOL
|2,36
|224.639.198
|% 2,16
|
|GARAN
|6,62
|190.254.531
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,28
|524.871.023
|% -0,30
|
|ADESE
|2,39
|325.134.304
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,57
|184.773.283
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|224.639.198
|% 2,16
|
|SISE
|6,81
|593.139.134
|% 0,29
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7006
|7,7052
|% 0,06
|
|Euro
|8,9669
|8,9763
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7864
|9,8355
|% 0,11
|
|Frank
|8,2976
|8,3475
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0487
|2,0589
|% 0,04
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,41
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.113
|-32,99
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-15,96
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|