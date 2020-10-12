***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 08:57
(No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sosyal Güvenlik Kurumu alağacağı olan 70.769,08 TL Isparta 2.icra dairesi 2016/6118 esas no'lu dosyasında şirket üzerindeki tüm varlıklara haciz işlemi başlatmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880622
BIST
11:421.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
11:427,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
11:429,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
11:42487,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 487,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler11:42
|RALYH
|5,94
|7.956.758
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.330.533
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|KLNMA
|49,32
|3.931.988
|% 9,99
|
|DAGI
|13,43
|283.695
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.112.467
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|638.689.125
|% 0,65
|
|ISFIN
|4,11
|486.366.742
|% 4,05
|
|GARAN
|7,15
|450.826.727
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,91
|403.558.560
|% 5,43
|
|TUPRS
|81,85
|296.505.749
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,83
|279.730.825
|% 1,67
|
|ZOREN
|2,91
|403.558.560
|% 5,43
|
|PETKM
|4,64
|638.689.125
|% 0,65
|
|ISFIN
|4,11
|486.366.742
|% 4,05
|
|TSKB
|1,13
|84.066.555
|% 0,89
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,8946
|% 0,49
|
|Euro
|9,3222
|9,3270
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,28
|
|Frank
|8,6216
|8,6735
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0973
|2,1078
|% 0,44
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-6,51
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:53IZFAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 228 adet işlem
-
11:52CEOEM
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 104, 893 adet işlem
-
11:50DYOBY
Yüzde 9.92 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 699, 644 adet işlem
-
11:49XU100
Endeks 1, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 7, 399.00 milyon TL de
-
11:49ZOREN
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 827, 642 adet işlem